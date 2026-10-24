Oil India виявила газ у басейні Крішна-Годаварі — OilPrice

Державна індійська компанія Oil India Limited (OIL) виявила природний газ у раніше недослідженій формації Матьяпурі в мілководній частині басейну Крішна-Годаварі біля східного узбережжя Індії. Про це повідомляє OilPrice.

Результати випробування свердловини

Газ виявили в оціночній свердловині Godavari-1. Під час випробувань піковий потік газу становив 200 тисяч стандартних кубічних метрів на добу. Оцінку потенційних запасів газу компанія не оприлюднила.

OIL готується випробувати наступну зону в басейні, щоб визначити можливість подальшого буріння. Басейн Крішна-Годаварі розташований у морі біля східного узбережжя Індії.

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Плани з морської розвідки

Індія прагне нарощувати внутрішню розвідку нафти й газу для зміцнення енергетичної безпеки. Цього року федеральний уряд запустив Національну програму морської розвідки, передбачивши державну підтримку на 8,8 млрд доларів до 2030–2031 фінансового року.

За даними OilPrice, це найамбітніша морська розвідувальна місія Індії. Її запустили після трьох років поспіль скорочення внутрішнього видобутку сирої нафти.

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