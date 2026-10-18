OilPrice: ф’ючерси Brent на січень 2027 торгувалися по $102,59 — OilPrice

У матеріалі від 17 жовтня 2026 року OilPrice повідомило, що ф’ючерси на нафту Brent із поставкою у січні 2027 року торгувалися по $102,59 за барель. Контракт із поставкою в червні 2027 року оцінювали у $92,71, а грудневий контракт 2027 року — у $84,75 за барель.

Ризики для постачання

Для порівняння, у грудні 2025 року Brent торгувалася нижче $70 за барель. Видання вважає, що учасники ринку раніше розраховували на швидке зниження цін після воєнного стрибка, однак тепер споживачі нафти хеджують майбутні закупівлі за вищими цінами.

За оцінкою OilPrice, на ціни впливають недовіра до офіційних даних про обсяги постачання з Перської затоки, дорожчі морські перевезення та перевалки нафти між суднами. Видання також пише про майже щоденні атаки Ірану на танкери в Ормузькій протоці, які, на його думку, підтримують воєнну премію в цінах на нафту.

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Дизельні запаси та прогноз МЕА

OilPrice називає складнішою ситуацію на ринку нафтопродуктів, насамперед дизельного пального. За даними видання, паливні потоки з регіону відновилися не такою мірою, як постачання сирої нафти, оскільки низка нафтопереробних заводів на Близькому Сході стала цілями іранських ударів у відповідь.

Міжнародне енергетичне агентство цього тижня заявило, що розпочне вивільнення понад 20 млн барелів дизеля зі спільних запасів країн-учасниць для покриття дефіциту. Загальний обсяг такого вивільнення може сягнути 50 млн барелів. Водночас, як пише OilPrice, у щомісячному звіті МЕА очікує відновлення світового постачання нафти до 108,3 млн барелів на добу з менш ніж 101 млн барелів на добу цього року.

Видання зазначає, що високі ціни на енергоносії можуть посилювати інфляційний тиск на світову економіку. МВФ, за даними OilPrice, прогнозував зростання глобальної економіки на 3,4% у 2027 році, а головна економістка фонду Сільвана Тенрейро застерегла, що стійкість світової економіки наближається до межі.

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