Округ у Техасі схвалив для Tesla до 35 років податкових пільг — Electrek

Комісари округу Форт-Бенд у штаті Техас схвалили чотири угоди, за якими Tesla може отримати до 35 років місцевих податкових пільг на обладнання для запланованого сонячного заводу вартістю близько $10 млрд. Проєкт під назвою Project Crystal Sun планують розмістити поблизу Ричмонда, на південний захід від Х’юстона, повідомляє Electrek.

Рішення підтримали чотирма голосами, проти не було. Виконувач обов’язків судді округу Деніел Вонг утримався, оскільки його інженерна компанія працювала з Tesla. Водночас Tesla ще не взяла остаточного зобов’язання будувати підприємство у Техасі.

Пільги для обладнання та запасів

Одна з угод передбачає повне звільнення від податку округу на виробниче обладнання та інше матеріальне рухоме майно заводу протягом 10 податкових років. Відлік за замовчуванням почнеться у 2029 році, однак Tesla може перенести його на перший рік після старту виробництва — не пізніше 2031 року.

За заявкою Tesla, вартість проєкту становить $10,1 млрд: $1,52 млрд припадає на нерухомість, а $8,6 млрд — на рухоме майно, переважно виробниче обладнання. Земля та будівлі не входять до механізму звільнення і залишатимуться повністю оподатковуваними.

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Після завершення 10-річного періоду Tesla сплачуватиме податок на обладнання, проте округ повертатиме їй 90% цієї суми у формі щорічного гранту протягом наступних 20 років. Для виробничих запасів передбачено подібну схему через зону зовнішньої торгівлі Port Freeport: у період первинної пільги платіж замість податку становитиме нуль, а надалі — 10% від податку, який мав би застосовуватися.

Умови для Tesla

Якщо Tesla впродовж будь-яких двох послідовних років у перше десятиліття проєкту матиме в середньому щонайменше 12 тис. працівників, перші п’ять років періоду грантів передбачатимуть повне відшкодування податку. Тоді тривалість домовленостей зросте до 35 років. Цей показник на 2288 робочих місць перевищує заявлений компанією орієнтир у 9712 працівників.

Для збереження пільг Tesla має розпочати будівництво до 30 червня 2027 року, почати регулярне комерційне виробництво сонячних елементів до 31 грудня 2030 року та інвестувати $10 млрд до пізнішої з двох дат: 31 грудня 2031 року або через два роки після початку виробництва. Компанія розраховує на старт комерційного виробництва у першому кварталі 2029 року.

Угода також гарантує округу мінімальні надходження на рівні $2 млн щороку. До цієї суми зараховуватимуть 25% податків Tesla на нерухомість, 10-відсоткову частку округу від податків на обладнання та платежі в межах зони зовнішньої торгівлі.

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