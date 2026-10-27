ОПЕК+ може зберегти цільові обсяги видобутку на грудень — Channel NewsAsia

Країни ОПЕК+, імовірно, залишать без змін цільові обсяги видобутку нафти на грудень під час онлайн-зустрічі, запланованої на неділю. Про це Channel NewsAsia повідомило з посиланням на Reuters і трьох обізнаних із ситуацією співрозмовників. За їхніми словами, остаточного рішення ще не ухвалили.

Учасники зустрічі

В онлайн-консультаціях мають взяти участь сім ключових членів ОПЕК+: Саудівська Аравія, держава-агресор Росія, Ірак, Кувейт, Алжир, Казахстан і Оман. За даними співрозмовників Reuters, група також зосереджується на переговорах щодо квот на 2027 рік.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Експорт країн Перської затоки

Країни Перської затоки нарощують експорт на тлі війни з Іраном, яка протягом кількох місяців порушувала постачання. Водночас більшість із них видобуває нафту значно нижче встановлених цільових рівнів.

ОПЕК+ об’єднує Організацію країн-експортерів нафти та держави-союзниці, зокрема Росію. В ОПЕК і владі держави-агресора Росії на момент публікації не відповіли на запити Reuters про коментар.

Читай нас у