ОПЕК+ збереже цільові обсяги видобутку нафти у грудні — Channel NewsAsia

Сім ключових учасників ОПЕК+ на онлайн-зустрічі вирішили не змінювати цільові обсяги видобутку нафти на грудень 2026 року. До них належать Саудівська Аравія, держава-агресор Росія, Ірак, Кувейт, Алжир, Казахстан та Оман. Рішення ухвалили на тлі перебоїв з експортом нафти через війну між США та Іраном.

Видобуток нижчий за цільові показники

Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, країни Перської затоки нарощують експорт, який протягом кількох місяців зазнавав перебоїв через конфлікт. Водночас більшість учасників, що ухвалювали щомісячні рішення щодо виробництва, видобуває нафту значно нижче встановлених цільових рівнів.

Упродовж більшої частини 2026 року ці сім держав підвищували виробничі цілі. У вересні вони завершили поступове скасування скорочення постачання на 1,65 млн барелів на добу, погодженого 2023 року. На попередніх засіданнях учасники також залишали цільові показники без змін на жовтень і листопад.

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Квоти на 2027 рік обговорять наприкінці листопада

Для більшості учасників ОПЕК+ до кінця 2026 року зберігається ще один рівень скорочення видобутку — приблизно на 2 млн барелів на добу. Усі 21 країна групи мають зустрітися 29 листопада, коли аналітики очікують рішення щодо квот на 2027 рік.

ОПЕК+ також має завершити перегляд виробничих потужностей країн-учасниць у четвертому кварталі. Базові рівні на 2027 рік визначатимуть майбутні квоти та впливатимуть на плани зі згортання чинних обмежень. За даними Reuters, війна з Іраном порушила проєкти з розширення нафтовидобувних потужностей на Близькому Сході, а завершення перегляду тепер очікують до середини листопада.

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