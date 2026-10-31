Озброєна група перекрила нафтопровід до НПЗ Аз-Завії в Лівії — Anadolu Agency

У Лівії Національна нафтова корпорація (NOC) повідомила, що отримала інформацію про перекриття озброєною групою головного клапана нафтопроводу, який сполучає родовища Хамада і Тахара з нафтопереробним заводом Аз-Завії. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на корпорацію.

За даними NOC, клапан перекрили в районі Ріяйни. Примусове закриття спричинило різке зростання робочого тиску, тому технічні бригади зупинили перекачування, щоб захистити трубопровід і виробничі об’єкти.

Постачання нафти призупинили

18-дюймовий трубопровід є однією з основних ліній постачання сирої нафти на НПЗ Аз-Завії. Після зупинки перекачування постачання з родовищ, підключених до цієї лінії, призупинили.

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NOC попередила, що тривале перекриття може призвести до втрати 15 тисяч барелів сирої нафти на добу, призначених для переробки на заводі. У корпорації також зазначили, що перебої становлять загрозу нафтовій інфраструктурі та безперервності поставок сировини на НПЗ і можуть мати наслідки для економіки Лівії.

NOC закликала відновити перекачування

Національна нафтова корпорація засудила перекриття та закликала відповідні органи, зокрема Службу охорони нафтових об’єктів, забезпечити безпеку трубопроводу, відкрити клапан і якнайшвидше відновити перекачування.

22 жовтня NOC вже повідомляла про подібний випадок на лінії Хамада—Аз-Завія. 21 вересня, за даними корпорації, озброєні члени Служби охорони нафтових об’єктів перекрили клапан на родовищі Шарара на південному заході Лівії, що спричинило різке скорочення видобутку. Згодом NOC оцінила втрати від того збою у 95 мільйонів доларів США.

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