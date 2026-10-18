Пакистан доручив протидіяти ймовірному накопиченню скрапленого газу — Dawn

Уряд Пакистану доручив федеральним і провінційним органам скоординувати дії через повідомлення про ймовірне накопичення скрапленого нафтового газу (LPG) перед зимою. Як повідомляє Dawn, у листі Нафтового підрозділу зазначили, що нерегулярне відвантаження імпортованого газу з терміналів викликає занепокоєння щодо можливого створення штучного дефіциту на внутрішньому ринку.

Ціни вищі за встановлені

Управління з регулювання нафти й газу Пакистану Ogra попросили забезпечити регулярне відвантаження імпортованого LPG з терміналів і його постачання до центрів споживання. Регулятору також доручили вжити заходів для запобігання накопиченню газу та забезпечити його доступність для споживачів за встановленими цінами, передусім у гірських, віддалених і не підключених до енергомереж районах.

За даними видання, на ринку 11,8-кілограмовий побутовий балон LPG продавався приблизно за 5 тисяч пакистанських рупій — майже на 50% дорожче від ціни у 3296 рупій, визначеної Ogra. У листі Нафтового підрозділу до голови Ogra та генерального директора з LPG вказано, що імпортери завозять паливо відповідно до внутрішнього попиту, однак обсяги не відвантажують із терміналів регулярно.

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Плани змінити розподіл місцевого газу

Нафтовий підрозділ повідомив, що подав заходи для поліпшення ситуації з постачанням. Один із них передбачає реалізацію LPG місцевого виробництва через прозорий конкурентний механізм відповідно до політики щодо LPG 2016 року. На думку відомства, це має посилити конкуренцію, зробити розподіл газу прозорішим і зменшити концентрацію ресурсу серед обмеженої кількості учасників ринку.

Водночас цей процес гальмують судові позови. У Нафтовому підрозділі повідомили, що справа розглядається судами, а уряд залишає за собою право використовувати всі передбачені законом юридичні механізми.

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