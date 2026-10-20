Пакистан готує пілотну систему проти крадіжок електроенергії — Dawn

У Пакистані готують пілотний запуск системи Asset Performance Management System (APMS) у Лахорі та Касурі. Вона має допомогти енергетикам точніше відстежувати втрати електроенергії, виявляти можливі випадки її незаконного споживання та застосовувати адресні відключення, а не обмежувати постачання для всіх споживачів на одному фідері.

Про плани запровадити технологію повідомив міністр енергетики Пакистану Аваїс Легарі. За його словами, система визначатиме конкретні трансформатори в районах із високими втратами. Це, за задумом уряду, дасть змогу не відключати від електрики тисячі сумлінних платників через дії порушників.

Моніторинг через трансформатори

Як повідомляє Dawn, APMS встановлюватимуть на трансформаторах, а звичайні лічильники замінюватимуть на розумні лічильники AMI. Систему синхронізують із ними для моніторингу споживання електроенергії в реальному часі.

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APMS порівнюватиме обсяг електроенергії, що надійшов до трансформатора, із сумарним обсягом, зафіксованим у споживачів. У разі розбіжності система передаватиме відповідальним працівникам розподільчих компаній дані про можливі крадіжки та втрати в мережі, щоб вони могли швидше реагувати. Розумні лічильники також повинні передавати сигнал у разі спроби втручання в їхню роботу.

Адресні обмеження електропостачання

Нині обмеження електропостачання застосовують залежно від категорії втрат на фідерах напругою 11 кВ. За даними видання, на фідерах п'яти категорій тривалість відключень становить від двох до десяти годин. Міністр заявив, що відключення зберігатимуться на фідерах, де втрати сягають 30% або більше.

Нова система має звузити зону пошуку проблеми: замість фідера, який може охоплювати від 2 до 3 тисяч і більше споживачів, аналіз проводитимуть на рівні трансформатора, що зазвичай обслуговує 150–200 споживачів. Роботи для запуску пілоту проводить Lahore Electric Supply Company, а прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф, за інформацією джерела видання, має відкрити пілотний проєкт.

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