Пакистан пообіцяв докласти зусиль для забезпечення газом узимку — Dawn

Уряд Пакистану заявив, що докладе максимальних зусиль для задоволення зимового попиту на скраплений нафтовий газ (LPG) і постачання побутового газу трубопровідною мережею. Міністр нафти Алі Первез Малік на пресконференції в Ісламабаді повідомив, що під час трьох основних приймань їжі пріоритетом буде газопостачання домогосподарств.

Як повідомляє Dawn, перебої з постачанням LPG виникли після закриття прикордонних переходів з Іраном. На тлі дефіциту газ у балонах на відкритому ринку продають удвічі дорожче за офіційну ціну. LPG у країні використовують, зокрема, для рикш, приготування їжі та в домогосподарствах без підключення до газопроводів.

Попит і постачання

За словами Маліка, річний попит Пакистану на LPG становить близько 2,4 млн тонн, або 6,5–7 тис. тонн на добу. Внутрішнє виробництво сягає приблизно 2–2,5 тис. тонн щодня. Майже половина або й більша частина потреб раніше надходила через західний кордон, де виникли труднощі з постачанням.

Решту попиту забезпечують два термінали — Engro та SSGC LPG, сукупна місткість сховищ яких становить близько 14 тис. тонн. Міністр заявив, що окремі продавці скористалися ситуацією та пропонували LPG по 700–800 пакистанських рупій за кілограм.

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Малік також сказав, що внутрішній попит на трубопровідний газ узимку може зрости на 400–500 млн кубічних футів на добу. За його словами, уряд готовий закуповувати навіть дорожче паливо для газової мережі та намагатиметься покривати потреби за рахунок скрапленого природного газу.

Плани щодо імпорту

Міністр повідомив, що влада планує відкрити сектор LPG для конкуренції та доручила державним компаніям Pakistan State Oil Company, SSGC LPG і Pakistan LNG Limited укладати великі угоди на постачання газу за міжурядовими та комерційними схемами. За його словами, це має сприяти закупівлі якомога дешевшого палива та його доступності для споживачів.

Малік пояснив, що регулятор Ogra повідомив про недавнє підвищення ціни на LPG після того, як Saudi Aramco оголосила контрактну ціну на рівні 756 доларів за тонну проти 540 доларів у березні. Він додав, що нині імпорт покриває близько 70% потреб країни в цьому паливі.

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