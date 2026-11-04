Пакистан представив шість сценаріїв вартості закупівлі електроенергії на 2027 рік — Dawn

В Ісламабаді енергетичне відомство Пакистану представило шість сценаріїв перегляду вартості закупівлі електроенергії на січень—грудень 2027 року. Усі вони передбачають, що показник без урахування податків та інших зборів буде вищим за цьогорічні 25,32 пакистанської рупії за одиницю, повідомляє Dawn.

Сценарії для 2027 року

Базовий сценарій передбачає вартість закупівлі електроенергії на рівні 27,31 рупії за одиницю, що на 1,99 рупії більше за цьогорічний показник. За найбільш оптимістичним варіантом, який посадовці назвали малоймовірним, ціна становитиме 25,883 рупії — на 0,563 рупії вище.

Два найгірші сценарії передбачають зростання до 28,84 та 29,26 рупії за одиницю — відповідно на 3,52 і 3,94 рупії. Ще два варіанти, пов’язані зі зміною попиту на електроенергію та більшою доступністю зрідженого природного газу і природного газу, допускають підвищення на 2,25 та 1,12 рупії.

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Жоден із представлених сценаріїв не виходить із припущення, що війна між США та Іраном триватиме у 2027 році. Прогнозований річний обсяг витрат на закупівлю електроенергії становить від 3,4 до 3,8 трлн пакистанських рупій.

Рішення регулятора

Прогнози на публічних слуханнях представили гендиректор Центрального агентства із закупівлі електроенергії Рехан Ахтар та фінансовий директор компанії з планування і моніторингу енергетики Навід Кайсер. Представники промислових споживачів розкритикували створення додаткових структур і наймання працівників із високими зарплатами, заявивши, що ці витрати сприяють підвищенню тарифів.

Національний орган регулювання електроенергетики Пакистану відклав ухвалення остаточного рішення. Регулятор має оприлюднити його після вивчення матеріалів слухань і поданих позицій.

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