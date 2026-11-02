Пакистан знизив ціни на бензин і дизель на 3,40 та 7,76 рупії за літр — Dawn

У Пакистані уряд знизив роздрібну ціну бензину на 3,40 пакистанської рупії за літр, а швидкісного дизельного пального (HSD) — на 7,76 рупії. Від 3 листопада бензин коштуватиме 374,51 рупії за літр, а дизельне пальне — 395,20 рупії, повідомляє Dawn з посиланням на повідомлення Управління з регулювання нафти й газу Пакистану (Ogra).

Нова схема компенсації

За даними уряду, зниження цін стало можливим завдяки новій домовленості з нафтопереробними заводами. Влада заявила, що підприємства щомісяця братимуть на себе витрати приблизно на 15 млрд рупій. За задумом уряду, це дасть змогу продавати бензин на 15 рупій за літр дешевше, ніж за світовими цінами на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Міністр нафтової промисловості Алі Первез Малік під час пресконференції в Ісламабаді заявив, що нафтопереробні заводи збільшили обсяги переробки та отримували від цього прибуток протягом попередніх трьох місяців. За його словами, уряд попросив підприємства підтримати населення в період високих цін на пальне.

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Коливання цін на пальне

Ціна HSD знизилася від максимуму в 520,35 рупії за літр, зафіксованого 3 квітня. Того ж дня бензин коштував 458,41 рупії за літр — це був його найвищий рівень у 2026 році. Після початку війни США та Ірану 28 лютого дизель почав дорожчати з приблизно 281 рупії за літр, тоді як бензин зростав із 266 рупій у перший тиждень березня.

17 липня міністр нафтової промисловості повідомив, що уряд і прем’єр-міністр доручили Ogra визначати ціни на пальне щодня з огляду на тенденції міжнародного ринку. Раніше уряд переглядав ціни щотижня. У Пакистані бензин здебільшого використовують у приватному транспорті, невеликих автомобілях, рикшах і двоколісному транспорті, а дизельне пальне — у важкому транспорті, на електростанціях і великих генераторах.

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