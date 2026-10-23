Пакистан знизив ціну бензину та підвищив вартість дизеля — Dawn

Уряд Пакистану знизив роздрібну ціну бензину на 1,60 пакистанської рупії за літр, водночас ціна високошвидкісного дизельного пального (HSD) зросла на 1,64 рупії. Нові тарифи застосовують із 23 жовтня: літр бензину коштує 377,71 рупії, а літр HSD — 391,75 рупії.

Як повідомляє Dawn, згідно з повідомленням Petroleum Division, уряд і далі стягує 114 рупій податків і зборів із літра бензину та 100 рупій — із літра дизельного пального.

Ціни після весняного максимуму

Вартість HSD нижча за пікові 520,35 рупії за літр, зафіксовані 3 квітня. За даними видання, ціна цього виду пального почала зростати після початку війни між США та Іраном 28 лютого — тоді вона становила близько 281 рупії за літр.

Ціна бензину досягла максимуму в 458,41 рупії за літр також 3 квітня. Її зростання почалося в перший тиждень березня, коли літр коштував 266 рупій.

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Заходи економії та щоденні ціни

На тлі зростання вартості пального в умовах конфлікту на Близькому Сході уряд повторно запровадив заходи економії. Ринки мають зачинятися до 21:00, а ліміти пального для службових автомобілів скоротили на 50% на три місяці.

13 вересня прем’єр-міністр Шехбаз Шаріф оголосив програму підтримки для користувачів мотоциклів, авторикш і автомобілів із двигунами об’ємом до 800 куб. см. У липні міністр нафти Алі Первез Малік заявив, що ціни на пальне визначатимуть щодня з огляду на коливання міжнародних ринків. Відповідні повноваження отримало Управління з регулювання нафти й газу Пакистану.

Бензин у країні переважно використовують власники приватного транспорту, малолітражних автомобілів, рикш і двоколісних транспортних засобів. Дизель здебільшого споживають важкий транспорт, електростанції та великі генератори.

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