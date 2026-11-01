Пакистан зобов’язав НПЗ перераховувати 49 рупій з літра бензину — The Express Tribune

Федеральний уряд Пакистану змінив механізм ціноутворення на бензин і зобов’язав нафтопереробні заводи перераховувати до рахунку нафтового збору приблизно 49 рупій з кожного літра бензину. Представники галузі заявили, що через це НПЗ можуть бути змушені продавати бензин нижче від собівартості, повідомляє The Express Tribune.

Федеральний кабінет ухвалив рішення у п’ятницю ввечері. Воно має компенсувати зниження нафтового збору на 14,71 рупії за літр. Учасники ринку поставили під сумнів необхідність внеску в 49 рупій для забезпечення значно меншого скорочення збору для споживачів.

Новий механізм ціноутворення

Згідно з листом Підрозділу з питань нафти від 30 жовтня, кабінет затвердив механізм, за яким упродовж наступних 30 днів відпускну ціну бензину НПЗ розраховуватимуть із фіксацією премії, супутніх витрат і митного збору на рівні 7 березня 2026 року. Різницю між імпортною ціною, визначеною на підставі фактичних витрат Pakistan State Oil, та переглянутою відпускною ціною НПЗ мають перераховувати до рахунку нафтового збору.

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За оцінками представників галузі, близько 35 рупій на літрі становитиме негативний ефект від урахування у ціноутворенні довоєнних премій і супутніх витрат. Ще приблизно 14 рупій на літр планують спрямувати з відшкодування митного збору на зниження нафтового збору. Загальний несприятливий вплив вони оцінили приблизно у 49 рупій за літр.

Занепокоєння нафтопереробників

Керівники НПЗ заявили, що рішення ухвалили без попередніх консультацій із галуззю. Віцеголова Cnergyico Pk попередив, що зміна формули ціноутворення може зробити валову маржу переробки компанії від’ємною. За його словами, підприємство імпортує дорожчу нафту зі США, яка дає більший вихід бензину, ніж сорти сировини з Близького Сходу, які завод переробляв раніше.

Генеральний директор Attock Refinery Аділ Хаттак заявив, що зміни підривають політику модернізації чинних НПЗ. Вона передбачає зарахування надходжень від 10-відсоткового митного збору на спеціальні рахунки для часткового фінансування модернізаційних проєктів. За його словами, перенаправлення цих коштів на інші цілі може поставити під сумнів фінансову життєздатність і банківську привабливість багатомільярдних інвестицій.

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