Пакистану знадобиться понад $1 млрд на зимові закупівлі СПГ — OilPrice

Пакистану доведеться витратити понад $1 млрд на забезпечення постачань скрапленого природного газу (СПГ) у зимові місяці. Уряд країни планує закупити на спотовому ринку 10 партій газу з постачанням у період від листопада 2026 року до лютого 2027-го, повідомляє OilPrice.

Витрати зростають через підвищення спотових цін на СПГ в Азії до максимуму за три роки. За даними місцевої газети Tribune, на яку посилається видання, спотові вантажі СПГ коштують приблизно вдвічі дорожче за газ, який Пакистан імпортує з Катару за довгостроковими контрактами.

Збої у постачанні з Катару

До війни Пакистан переважно покладався на довгострокові поставки катарського газу. Через перебої з ними країна була змушена купувати дорожчі партії на спотовому ринку, що збільшило витрати на виробництво електроенергії.

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За даними OilPrice, останніми місяцями до Пакистану прибувала лише частина вантажів СПГ із Катару. Видання пише, що це відбувалося після прямих запевнень Ірану Пакистану щодо безпеки проходження суден через Ормузьку протоку. У березні Катар оголосив форс-мажор щодо експорту після іранських ударів, які, за даними OilPrice, пошкодили експортний СПГ-хаб Рас-Лаффан.

Скорочення імпорту та попиту

За оцінкою Wood Mackenzie, Пакистан найбільше серед країн Південної Азії постраждав від нестачі катарських постачань. У 2025 році 99% пакистанського імпорту СПГ надходило з Катару.

Закриття Ормузької протоки скоротило обсяги СПГ, що прямував до Пакистану, на до 0,4 млн тонн щомісяця в період із березня до листопада 2026 року. За даними Wood Mackenzie, країні довелося обмежувати попит, переходити на інші види палива та вивільняти раніше стримувані обсяги внутрішнього газу. Сукупне скорочення попиту на газ перевищило 2,5 млн тонн.

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