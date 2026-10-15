Палата представників Нігерії схвалила у другому читанні законопроєкт про створення Національного органу з відновлюваної енергетики (NARE). Запропонована установа має стати головним органом із регулювання та розвитку відновлюваної енергетики в країні, повідомляє Premium Times Nigeria.

Законопроєкт про внесення змін до Закону про електроенергетику 2025 року, який подав депутат Афам Огєне, підтримали одностайно. Огєне представляє федеральний виборчий округ Огбару та очолює комітет Палати представників з відновлюваної енергетики.

Передача повноважень

Ініціатива передбачає передачу NARE функцій у сфері відновлюваної енергетики, які нині розподілені між Нігерійською комісією з регулювання електроенергетики, Агентством сільської електрифікації та Фондом сільської електрифікації.

За словами Огєне, спеціалізація нового органу має поліпшити координацію, зменшити дублювання функцій установ і забезпечити більш цілеспрямований розвиток галузі. Законопроєкт також передбачає передання NARE відповідних працівників, активів і поточних проєктів інших установ.

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Регулювання та фінансування

NARE планують доручити регулювання та нагляд за розвитком сонячної, вітрової, гідро-, геотермальної, біоенергетики й водневої енергетики. Орган також має сприяти розвитку мінімереж і автономних систем електропостачання для сільських, необслуговуваних та недостатньо забезпечених електрикою громад, зокрема на островах.

Проєкт передбачає, що орган зможе видавати ліцензії, встановлювати стандарти, сприяти справедливим тарифам і врегульовувати спори на ринку відновлюваної енергетики. NARE також має залучати інвестиції через фінансові та регуляторні стимули для місцевого виробництва, досліджень, інновацій і розвитку навичок.

Окрема норма пропонує спрямовувати NARE 40% щорічних коштів Фонду сільської електрифікації для фінансування проєктів у сфері відновлюваної енергетики. Законопроєкт також передбачає співпрацю нового органу з енергетичним регулятором і Міністерством фінансів Нігерії щодо інтеграції в енергомережу та координації політики. Після другого читання документ передали до профільного комітету для подальшого розгляду.

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