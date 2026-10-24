Peak Energy залучила $108 млн у раунді на чолі з GM Ventures — Electrek

Компанія Peak Energy, яка планує розширювати виробництво у США, залучила $108 млн у перепідписаному раунді фінансування Series B, який очолив GM Ventures — інвестиційний підрозділ General Motors. У раунді також взяли участь LG Technology Ventures та інші інвестори. Як повідомляє Electrek, компанія спрямує кошти на розширення виробництва у США, виконання наявних замовлень клієнтів на понад $1 млрд і виведення систем накопичення енергії на ринок дата-центрів.

Співпраця з General Motors

General Motors та Peak Energy також співпрацюють над створенням натрій-іонних акумуляторних елементів нового покоління для стаціонарних систем зберігання енергії. Їх не планують застосовувати в електромобілях через недостатню для цього енергетичну щільність.

За умовами партнерства General Motors розроблятиме елементи у своїх акумуляторних лабораторіях у штаті Мічиган і збереже ексклюзивні права на їхнє виробництво. Peak Energy інтегруватиме ці елементи у власні системи накопичення енергії, одночасно нарощуючи виробництво у США.

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Стаціонарні системи накопичення

Ринок стаціонарного зберігання енергії нині переважно використовує літій-залізо-фосфатні батареї. Peak Energy вважає, що натрій-іонна технологія може бути дешевшою альтернативою для електромереж, де ключовими є вартість, надійність і безпека, а не максимальна енергетична щільність.

Компанія заявляє, що її система з пасивним охолодженням не потребує активного охолоджувального обладнання, яке застосовують у звичайних LFP-системах. За оцінкою Peak Energy, платформа може скоротити витрати на накопичення енергії на 20% та забезпечити понад 99% часу безперервної роботи. Компанія також оцінює потенційне скорочення щорічних втрат енергії у системах зберігання США на величину до 2 терават-годин.

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