PEJ очікує дозвіл на попередні роботи для АЕС у 2027 році — RMF24

У Польщі компанія Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) наприкінці жовтня планує подати воєводі Поморського воєводства заявку на дозвіл для попередніх будівельних робіт на майданчику першої польської атомної електростанції в гміні Хочево. Дозвіл має відкрити шлях до глибоких котлованів під фундаменти реакторів. Про це повідомляє RMF24.

Дозвіл очікують у 2027 році

Президент правління PEJ Марек Вощик заявив, що компанія розраховує отримати дозвіл у 2027 році. За його словами, після цього могли б розпочатися глибокі земляні роботи під майбутні фундаменти реакторів.

Наразі на території майбутньої електростанції площею понад 330 гектарів триває вирівнювання ділянки. Паралельно проводять геологічні дослідження на суші та морському дні. Інвестором проєкту є Polskie Elektrownie Jądrowe, а виконавцем — консорціум американських компаній Westinghouse і Bechtel.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інфраструктура та працівники

Віцепрезидент PEJ Міхал Ольшевський повідомив про розвиток супутньої інфраструктури вартістю майже 5 млрд злотих. Вона охоплює дороги та 150 кілометрів залізничних ліній. Першу ділянку нової національної дороги планують завершити в травні або червні 2027 року.

Президент Bechtel Polska Лешек Голда назвав завершення переговорів щодо виконавчого контракту ключовим завданням консорціуму. Також передбачено створення модульного містечка для тисячі працівників. На піку будівництва на майданчику, за планом, працюватимуть понад 10 тисяч людей.

Перший реактор, який мають збудувати за технологією AP1000 компанії Westinghouse, планують ввести в експлуатацію у 2036 році. Запуск двох наступних реакторів запланований на 2037-й і 2038 роки. Жителі гміни Хочево по-різному оцінюють проєкт: частина очікує розвитку інфраструктури та нових робочих місць, інші висловлюють занепокоєння щодо безпеки об'єкта, витрат на його виведення з експлуатації та змін для місцевої громади.

Читай нас у