Пентагон посилить вимоги до походження рідкісноземельних магнітів — OilPrice

У США з 1 січня 2027 року набудуть чинності посилені вимоги Пентагону до походження рідкісноземельних магнітів, які використовують у військових закупівлях. Обмеження поширюватимуться на весь виробничий ланцюг — від видобутку руди до готового магніту. Якщо будь-який етап відбувався у Китаї, росії, Ірані або Північній Кореї, підрядник не зможе постачати такий магніт Пентагону.

Як повідомляє OilPrice, раніше правило DFARS стосувалося лише завершальних етапів виготовлення магнітів. Новий режим вимагатиме від оборонних компаній відстежувати походження компонентів аж до руди. Такі магніти застосовують, зокрема, у системах наведення ракет, двигунах безпілотників, винищувачах, приводах і сенсорах.

Залежність від китайських поставок

За даними видання, торік США потребували приблизно 48 тис. метричних тонн найпоширенішого типу рідкісноземельних магнітів, тоді як внутрішні джерела забезпечили лише 300 тонн. Китай виробляє понад 90% світової пропозиції таких магнітів. Також, за оцінкою OilPrice, Китай здійснює близько 99% операцій із розділення важких рідкісноземельних елементів.

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У квітні 2025 року Китай запровадив експортні ліцензії для групи рідкісноземельних елементів, зокрема диспрозію та тербію. За інформацією OilPrice, у січні 2026 року китайський експорт диспрозію та тербію скоротився приблизно на 83% порівняно з аналогічним місяцем попереднього року. Наприкінці серпня оксид диспрозію в Роттердамі продавався майже вп’ятеро дорожче, ніж у Китаї.

Дефіцит виробничих потужностей

Американські потужності з виробництва магнітів до кінця 2026 року можуть сягнути близько 5 тис. тонн за попиту приблизно 48 тис. тонн, пише видання. На цьому тлі REalloys, за даними OilPrice, розбудовує ланцюг постачання важких рідкісноземельних елементів поза Китаєм — із переробкою в канадській провінції Саскачеван та виробництвом металів в Огайо.

Компанія очікує перші матеріали високої чистоти із Саскачевану в четвертому кварталі 2026 року, а комерційні поставки — у третьому кварталі 2027 року. OilPrice зазначає, що власник видання володіє акціями та/або опціонами REalloys, що створює конфлікт інтересів під час висвітлення компанії.

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