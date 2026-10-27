Пентагон розглядає 90 днів автономної роботи баз США — OilPrice

У США Пентагон, за даними OilPrice, розглядає заходи, які мають дозволити великим військовим базам на континентальній території країни працювати без зовнішньої підтримки щонайменше 90 днів. Видання посилається на Fox News, яке повідомило про документи, нібито отримані його журналістами.

Ініціатива FORTRESS

За інформацією Fox News, планувальники Пентагону назвали ініціативу FORTRESS. Її мета — зменшити залежність військових об’єктів від цивільної інфраструктури у разі масштабного знеструмлення та збоїв у постачанні. Речник Міністерства оборони США Шон Парнелл заявив, що залежність національної оборони від стандартної цивільної інфраструктури є неприйнятним ризиком.

Серед варіантів, які, за даними матеріалу, вивчає відомство, — портативні ядерні реактори, великі системи накопичення енергії та автономні мікромережі. Такі рішення могли б дати базам змогу від’єднуватися від цивільних електромереж під час тривалих відключень. У публікації зазначено, що втрата електроенергії здатна порушити роботу зв’язку, логістики, виробництва озброєнь і систем військового управління.

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Запаси і захист систем

Повідомляється, що FORTRESS також може передбачати накопичення боєприпасів, пального, критично важливих мінералів, електроніки, запасних частин і медичних товарів. Крім того, план нібито охоплює підготовку цивільних заводів до швидкого переходу на виробництво для воєнних потреб, регулярні промислові стрес-тести та мобілізаційні навчання.

Окрему увагу планують приділяти захисту військових систем зв’язку й навігації від перебоїв у роботі супутників і глушіння GPS. Як ризики для енергомережі в матеріалі названо кібератаки, саботаж інфраструктури та можливі перебої постачання під час воєнного конфлікту.

Як приклади таких загроз OilPrice наводить попередження федеральних відомств США у лютому 2024 року про пов’язаних із Китаєм хакерів Volt Typhoon, які, за даними відомств, скомпрометували мережі критичної інфраструктури. Також згадано напад на дві електропідстанції в Північній Кароліні у грудні 2022 року: без електрики тоді залишилися близько 45 тисяч споживачів, а частина з них — до п’яти днів.

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