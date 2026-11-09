Перевантаження мереж залишило частину Рівного без електрики

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У Рівному через надмірне навантаження на електромережі знеструмлено частину міста.

Також аварійне відключення світла сталося в окремих населених пунктах Сарненського району.

За словами начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання в обох випадках.

Джерело: Олександр Коваль (Telegram)

У Сумській, Харківській та Полтавській областях діють аварійні знеструмлення. Обмеження запровадили через складну ситуацію в енергосистемі.

Нагадаємо, що перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що протягом останньої доби російські війська 18 разів атакували енергетичні об’єкти України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів на Київщину 7 листопада було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

Російські терористичні війська у ніч на 7 листопада пошкодили один з енергооб'єктів ДТЕК на Київщині. Частина Броварського району знеструмлена, а відновлення електропостачання потребуватиме тривалого часу.

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