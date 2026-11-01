Petrobras досягла рекордної ринкової вартості $148 млрд у Бразилії — The Rio Times

У Бразилії контрольована державою нафтова компанія Petrobras 14 жовтня 2026 року досягла рекордної ринкової вартості 800 млрд реалів, або близько $148 млрд. Про це повідомляє The Rio Times з посиланням на дані компанії.

Рекордна капіталізація та видобуток

У третьому кварталі 2026 року власний видобуток нафти й газу Petrobras сягнув рекордних 3,512 млн барелів нафтового еквівалента на добу. Це на 11,7% більше, ніж за аналогічний період попереднього року, і на 5,3% більше порівняно з другим кварталом.

За підсумками другого кварталу компанія отримала 52,4 млрд реалів прибутку, або близько $9,7 млрд, що на 97% перевищує показник річної давності. Скоригований показник EBITDA становив 93,8 млрд реалів, а валовий борг — $70,8 млрд, нижче за встановлену в бізнес-плані на 2026–2030 роки межу у $75 млрд.

Petrobras також схвалила виплату 17,4 млрд реалів дивідендів та відсотків на власний капітал за цей період. Станом на 14 жовтня привілейовані акції компанії зросли приблизно на 100% у 2026 році, а звичайні — приблизно на 110%.

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Контроль держави та свердловина Morpho

Федеральний уряд Бразилії володіє 29,02% загального акціонерного капіталу Petrobras і 50,26% її звичайних акцій, які дають право голосу. Іноземним інвесторам належить 48,73% капіталу компанії, зокрема 21,59% — через американські депозитарні розписки.

29 жовтня Petrobras повідомила про третє нафтове відкриття в свердловині Morpho у блоці FZA-M-59 біля узбережжя штату Амапа. Свердловина розташована у водах завглибшки 2886 метрів на Екваторіальній окраїні Бразилії.

За даними видання, після президентських виборів, на яких Луїс Інасіу Лула да Сілва здобув новий термін, офіційних рішень щодо зміни керівників Petrobras, Banco do Brasil або Caixa Econômica Federal станом на 1 листопада не оголошували.

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