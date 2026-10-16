PetroChina може отримати понад $3 млрд торгового прибутку у 2026 році — OilPrice

У Китаї торговий підрозділ державної PetroChina — PetroChina International (PCI) — може отримати понад $3 млрд, або 20 млрд юанів, валового прибутку від трейдингу у 2026 році. Як повідомляє OilPrice, про це Reuters розповіли анонімні торгові джерела.

Прогноз для PetroChina International

За даними співрозмовників Reuters, такий результат може стати рекордним для PCI. PetroChina та інші великі нафтогазові компанії не розкривають показники прибутку від трейдингу окремо. Водночас вони заявляли, що криза навколо Ормузької протоки та цінові стрибки цього року принесли виняткові доходи підрозділам, які торгують нафтою, нафтопродуктами та скрапленим природним газом.

PetroChina має великий портфель видобувних активів і переробні операції за межами Китаю, які, за даними OilPrice, отримують рекордно високі маржі. Висока цінова волатильність і можливості для арбітражу також сприяли торгівлі нафтою та СПГ.

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Показники компаній енергетичного сектору

За перше півріччя PetroChina відзвітувала про рекордний прибуток, що належить акціонерам. Він зріс на 22% у річному вимірі — до $15,5 млрд, або 103,94 млрд юанів.

Європейські нафтогазові компанії також повідомляли про значні доходи від трейдингу у другому кварталі та очікують сильних результатів у третьому. TotalEnergies прогнозує сильні результати третього кварталу на тлі зростання маржі переробки та цін на СПГ. Shell заявила, що її індикативна маржа переробки в третьому кварталі могла зрости до $42 за барель проти $24 у другому кварталі. Equinor очікує, що незвично високі європейські маржі переробки й оптимізація торгівлі СПГ третіх сторін підвищать прибуток її підрозділу маркетингу, транспортування та переробки вище орієнтиру в $400 млн.

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