PetroSA має дефіцит до 7 млрд рандів на закриття об’єктів — Daily Maverick

У ПАР державна нафтогазова компанія PetroSA має нестачу від 6,6 млрд до 7 млрд рандів для виконання зобов’язань із безпечного виведення з експлуатації та рекультивації наземних і морських нафтових і газових об’єктів. Частина цих активів уже не працює або законсервована, а видимого плану покриття дефіциту немає, повідомляє Daily Maverick.

Згідно з інтегрованим річним звітом материнської структури Central Energy Fund за 2025 рік, зобов’язання PetroSA щодо рекультивації оцінені у 10,1 млрд рандів. У звіті вказано, що компанія має 3,1 млрд рандів у цільових коштах на рекультивацію, хоча в іншій його частині зазначено 3,5 млрд рандів, відкладених у спеціальній PetroSA Rehabilitation Company.

Оцінка витрат і ризик ліквідації

У 2020 році оцінка, наведена у звіті аудитора, визначала повні зобов’язання PetroSA у 12,4 млрд рандів, тоді як на ці потреби було зарезервовано 2,8 млрд рандів. Нинішня нижча оцінка може не охоплювати частину активів: у звіті йдеться, що під час розрахунків 2025 року не врахували заглушені та покинуті свердловини.

За даними видання, багатомільярдні зобов’язання є однією з причин, через які PetroSA тривалий час була технічно неплатоспроможною та не могла залучати фінансування. У вересні один із постачальників компанії, Nako Energy, звернувся до Високого суду з вимогою ліквідувати PetroSA через рахунок на 600 млн рандів, який, за твердженням постачальника, не був сплачений.

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Зобов’язання не передали новій компанії

Нова державна South African National Petroleum Corporation почала роботу як проміжна дочірня структура Central Energy Fund. Передбачалося, що вона об’єднає PetroSA, South African Gas Development Company та Strategic Fuel Fund, однак фінансово життєздатним для об’єднання визнали лише підрозділ Trading Supply and Logistics PetroSA.

Інші активи PetroSA, включно із зобов’язанням щодо рекультивації, відокремили як «історичні активи», що потребують додаткового опрацювання перед можливим переданням. Громадська організація Green Connection у поданні до парламенту заявила, що це фактично відділяє зобов’язання від активів, які могли б їх фінансувати, і зрештою витрати можуть лягти на державний бюджет.

Також у ПАР неодноразово відкладали застосування оновлених правил фінансового забезпечення рекультивації до власників прав, виданих до листопада 2015 року, зокрема PetroSA. Департамент лісового господарства, рибальства та довкілля очікує публікації нової редакції змін для громадського обговорення та їх запровадження до кінця березня 2027 року. Міністерство мінеральних і нафтових ресурсів, Central Energy Fund і PetroSA не відповіли на запити Daily Maverick про коментар.

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