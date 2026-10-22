PetroSA заявила про борг Nako у R833 млн у справі про ліквідацію — Daily Maverick

У ПАР державна нафтова компанія PetroSA заперечує вимогу Nako Energy про її ліквідацію, посилаючись на значно більший зустрічний борг колишнього партнера. Nako вимагає від PetroSA R606 млн за партію неетильованого бензину, поставлену до Моссел-Бей у червні 2024 року. Виконувачка обов’язків генерального директора PetroSA Номбулело Тьяндела повідомила суду, що Nako має перед PetroSA визнаний борг на R833 млн за придбаний у Дурбані дизель.

Як повідомляє Daily Maverick, Тьяндела просить суд врахувати взаємні зобов’язання сторін. За позицією PetroSA, після зарахування двох боргів Nako мала б сплатити компанії близько R227 млн. PetroSA також стверджує, що заява Nako про ліквідацію є способом тиску для стягнення R606 млн.

Визнання заборгованості

19 травня 2025 року сторони підписали документи про визнання заборгованості. Згідно з ними, PetroSA погодилася виплатити Nako R606 млн, а Nako — R833 млн PetroSA. Документи передбачали погодження плану платежів до 31 травня 2025 року, однак, за даними обох компаній, цей план так і не підписали.

PetroSA заявила, що якщо її борг перед Nako став таким, що підлягає сплаті без погодженого плану, то аналогічно слід вважати таким, що підлягає сплаті, і борг Nako перед PetroSA. Якщо ж виплати залежали від укладення плану, підстав для ліквідації PetroSA немає, вважає Тьяндела.

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Суперечка щодо якості пального

Борг PetroSA перед Nako пов’язаний із контрактом 2023 року на постачання бензину для заправних станцій регіону Гарден-Рут. За даними матеріалів справи, паливо Nako містило N-метиланілін, або NMA, — хімічну добавку, заборонену в низці країн. Після скарг водіїв на плями на лакофарбовому покритті автомобілів Total, Caltex, Shell та Engen відмовилися купувати це пальне у PetroSA.

У судових документах Тьяндела вказала, що PetroSA мала труднощі з продажем бензину через скарги на його якість і втратила частину ринку в Гарден-Рут. Як зазначає видання, тести на паливо виявили високий вміст NMA, а в окремих зразках — підвищений рівень смол, що може пошкоджувати автомобільні двигуни.

PetroSA також повідомляла парламенту, що уникнула ще однієї заяви про ліквідацію після погашення боргу перед трейдером Gunvor на R796 млн. Внутрішній документ, на який посилається видання, також вказує на борг R747 млн перед Addax Energy, а заборгованість перед податковою службою SARS становить R5,1 млрд.

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