Підкомітет Сенату Пакистану запросив документи щодо приватизації Discos — Dawn

В Ісламабаді підкомітет Сенату Пакистану з питань децентралізації запросив документи щодо запланованої приватизації електророзподільчих компаній Discos. Члени підкомітету вважають, що питання належить до повноважень Ради спільних інтересів, тоді як уряд наполягає, що нового погодження цього органу не потрібно, повідомляє Dawn.

Позиція уряду

Радник прем'єр-міністра з питань приватизації Мухаммад Алі заявив, що Рада спільних інтересів у 2011 році вже схвалила приватизацію трьох генерувальних і дев'яти розподільчих компаній. За його словами, Рада також 21 червня 2021 року схвалила Національну електроенергетичну політику, яка рекомендувала уряду розглянути різні варіанти приватизації для підвищення ефективності державних підприємств.

Алі повідомив, що юридичний підрозділ у листі від 25 вересня 2026 року підтвердив: з огляду на рішення Ради 2011 року нового погодження для приватизації Discos не потрібно. Він також заявив, що юридичні та процедурні вимоги вже виконано, а повернення питання до Ради може затримати процес, вплинути на довіру інвесторів і погіршити фінансовий стан компаній.

За твердженням радника, за останні 15 років ці компанії спричинили збитки на понад 30 млрд доларів. Він пов'язав втрати енергетичного сектору з крадіжками електроенергії та операційною неефективністю.

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Позиція підкомітету

Координатор підкомітету, сенатор Замір Хуссейн Гумро, наголосив, що конституційну роль Ради спільних інтересів не можна ігнорувати. Він поставив під сумнів відповідність приватизації розподілу повноважень за статтею 157 Конституції, оскільки розподіл електроенергії зачіпає інтереси провінцій.

Підкомітет доручив посадовцям подати рішення Ради, матеріали консультацій із провінціями та інші документи для оцінки процедури з огляду на Конституцію і попередні судові рішення. Посадовці повідомили, що Рада ухвалила 11 рішень, пов'язаних із цим питанням, і, за наявними записами, жодна провінція формально не висловила заперечень.

На цьому ж засіданні сенатори розглянули федеральні витрати на сфери, передані провінціям після 18-ї конституційної поправки. Гумро поставив під сумнів правові підстави витрачання приблизно 2,6 трлн пакистанських рупій на міністерства охорони здоров'я та освіти протягом останніх 16 років.

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