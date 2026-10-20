Стартап Endurance Energy провів біля підводного вулкана Аксіал у північно-східній частині Тихого океану демонстрацію підводної геотермальної електростанції. Під час тесту установка Adélie протягом 8,7 секунди виробляла більше електроенергії, ніж споживала для власної роботи. Це перша така демонстрація на морському дні, повідомляє Ars Technica.

Свердловини та гаряча рідина

Тритонний прототип розгорнули у вересні на глибині близько 1524 метрів. Підводна бурова установка з судна Ocean Guardian пробурила дві свердловини на дні океану. З них виходила гідротермальна рідина температурою приблизно 260 °C. Одну зі свердловин обсадили, зацементували та обладнали клапаном.

Потужність Adélie становить 100 кіловат. Установка має перетворювати гідротермальну рідину на пару, яка обертає турбіну та приводить у дію генератор. Однак 16-метрова свердловина діаметром 5 сантиметрів виявилася недостатньо продуктивною для роботи електростанції.

Тест на природному виході

Після цього установку перемістили до природного гідротермального виходу, де температура рідини сягала близько 281 °C. 27 вересня турбіна за майже пів хвилини розігналася приблизно до 26 тисяч обертів за хвилину, а генератор виробив 60 ват-годин електроенергії. Медіанна чиста потужність становила близько 2 кіловат, пікова — 16,5 кіловата.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Випробування зупинила помилка програмного забезпечення після короткого стрибка струму в модулі батареї. Під час спроби перезапуску також вийшов з ладу кабель насоса холодоагенту: морська вода потрапила крізь дефект оболонки й спричинила коротке замикання двох провідників.

Наступні випробування

Endurance Energy планує у зимовий період 2026–2027 років випробувати оновлену установку Gentoo, розраховану на тривалішу генерацію. Компанія також розробляє комерційний генератор потужністю 2 мегавати для запланованого на 2027 рік проєкту біля Тонги, де передбачено встановити до шести таких установок.

Професор Стенфордського університету Роланд Хорн зазначив, що технологія, ймовірно, технічно здійсненна, проте коштуватиме дорожче за наземну геотермальну енергетику. Засновник і гендиректор Endurance Energy Ендрю Редд заявив, що глибші свердловини мають забезпечити більший приплив гарячої рідини.

Читай нас у