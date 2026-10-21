Після перехоплення дрона в Саудівській Аравії загинули двоє — Anadolu Agency

На нафтовому родовищі Шайба у Східній провінції Саудівської Аравії після перехоплення безпілотника загинули двоє іноземних громадян, ще двоє дістали поранення. Дрон намагався атакувати один з об’єктів Saudi Aramco, повідомило Міністерство енергетики країни.

Пожежа в автомобілі підрядника

За інформацією Anadolu Agency, саудівська протиповітряна оборона перехопила безпілотник під час його спроби завдати удару по одному з об’єктів на родовищі. Уламки після перехоплення спричинили пожежу в автомобілі підрядника, який працював на родовищі. Машина перебувала за межами периметра об’єкта.

У міністерстві заявили, що інцидент не вплинув на роботу нафтового родовища. На місце прибули відповідні органи, які вжили необхідних заходів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Громадянство постраждалих

Загиблими є громадяни Філіппін і Непалу. Поранення дістали громадяни Пакистану та Індії, уточнив представник Міністерства енергетики Саудівської Аравії.

Інцидент стався на тлі посилення бойових дій між єменським рухом хуситів і коаліцією на чолі із Саудівською Аравією, що підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену. Хусити останнім часом погрожували атакувати енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії, зокрема об’єкти Saudi Aramco.

Читай нас у