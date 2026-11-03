Після вибуху на НПЗ в Індії спалахнула масштабна пожежа — Anadolu Agency

У портовому місті Вішакхапатнам в Індії пізно ввечері в понеділок після вибуху сталася масштабна пожежа на нафтопереробному заводі Hindustan Petroleum Corporation Limited. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Пожежа на території НПЗ

За даними місцевих медіа, займання почалося в резервуарі з сірчаним пеком. До гасіння залучили кілька пожежних машин та аварійні служби. Індійський телеканал NDTV показав кадри густого диму, що здіймався над прилеглими районами міста.

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Робота рятувальників

Комісар поліції Вішакхапатнама Шанкхабрата Багчі підтвердив, що пожежа не виходила за межі резервуара та не загрожувала іншим ділянкам нафтопереробного заводу. Пожежники й аварійні служби продовжували роботи, щоб узяти вогонь під контроль.

На момент появи перших повідомлень інформації про загиблих або постраждалих не надходило.

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