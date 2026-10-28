Південна Корея та Чехія планують розширити співпрацю в атомній енергетиці — Korea Herald

Південна Корея та Чехія планують розширювати співпрацю в атомній енергетиці, робототехніці та сфері батарей. Про це йшлося під час прийому з нагоди національного дня Чехії в Сеулі, повідомляє Korea Herald.

Міністр промисловості Південної Кореї Кім Чон Гван заявив про підтримку урядом проєкту в Дукованах. Він висловив сподівання, що цей проєкт стане основою для подальшої ядерної співпраці, зокрема щодо АЕС «Темелін».

Контракт на реактори в Дукованах

Компанія Korea Hydro & Nuclear Power у червні 2025 року підписала контракт на спорудження двох реакторів у Дукованах. Угода також передбачає опціон на будівництво ще двох реакторів на АЕС «Темелін».

Посол Чехії в Південній Кореї Іван Янчарек назвав проєкт значно більшим, ніж просто будівництво. За його словами, це довгострокова інвестиція в енергетичну безпеку, технологічну досконалість і взаємну довіру.

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Робототехніка та батареї

Кім Чон Гван також повідомив, що у вересні країни відкрили центри співпраці у сфері передової робототехніки та майбутньої мобільності. Вони працюють над створенням центру співпраці у сфері батарей і спільною розробкою батарей нового покоління.

Міністр зазначив, що виробничі можливості Південної Кореї та промисловий досвід Чехії можуть прискорити інновації й відкрити нові можливості на світових ринках. За його даними, у Чехії працюють близько 110 південнокорейських компаній.

Янчарек окремо відзначив перспективи взаємодії у виробництві напівпровідників, штучному інтелекті, передовому виробництві, оборонних технологіях, наукових дослідженнях і студентських обмінах. Чехія та Південна Корея встановили дипломатичні відносини у 1990 році, а стратегічне партнерство — у 2015 році.

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