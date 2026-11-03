Південна Корея та Туреччина домовилися поглибити співпрацю в атомній енергетиці й оборонній сфері за підсумками саміту президентів Лі Чже Мьона та Реджепа Таїпа Ердогана в Сеулі 3 листопада. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Проєкт АЕС у Синопі

Президент Туреччини заявив, що підписані документи в атомній галузі мають розвинути співпрацю, започатковану попереднім меморандумом. У листопаді 2025 року сторони уклали меморандум, який створив основу для взаємодії щодо запланованої атомної електростанції в турецькому Синопі.

Південнокорейські компанії прагнуть долучитися до цього проєкту. За словами Лі Чже Мьона, співпраця щодо Синопської АЕС просувається безперешкодно. Того ж дня країни також підписали меморандум про фінансову взаємодію для атомних проєктів, покликаний підтримати участь південнокорейських компаній.

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Оборонне виробництво й технології

У сфері оборони Сеул і Анкара погодилися розширювати спільне виробництво та технологічну кооперацію. Також вони планують вивчати можливості спільного виходу компаній двох країн на ринки третіх держав.

Ердоган зазначив зацікавленість Туреччини у південнокорейській експертизі у виробництві напівпровідників та інших технологічних напрямах. Він назвав оборонну галузь сферою, де стратегічне партнерство вже дало практичні результати, і наголосив на потребі збільшити кількість успішних спільних проєктів.

Туреччина та Південна Корея мають угоду про вільну торгівлю, що набула чинності у 2013 році. Торік двосторонній товарообіг між країнами сягнув рекордних 10,7 млрд доларів США.

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