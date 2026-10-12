Польща готує переговори з Катаром і Саудівською Аравією щодо енергоносіїв — RMF24

Міністр енергетики Польщі Мілош Мотика заявив про намір провести найближчими тижнями зустрічі з представниками Катару та Саудівської Аравії, щоб обговорити безперервність постачань енергоносіїв до країни. Як повідомляє RMF24, переговори можуть відбутися у Польщі або під час інших міжнародних заходів.

Скасована поїздка до Ер-Ріяда

Минулого вікенду польська делегація за участю Мотики мала вирушити до Ер-Ріяда на конгрес World Petroleum Council Energy Congress. Однак участь у заході скасували через збройні атаки на аеропорт саудівської столиці. За словами міністра, польська сторона підтримує контакти зі своїм посольством і союзниками.

Мотика зазначив, що приблизно половина нафти, яку імпортує Польща, надходить із Саудівської Аравії. Катар, зі свого боку, є постачальником скрапленого природного газу LNG. QatarEnergy оголосила форс-мажор і наразі не експортує паливо через недоступність Ормузької протоки для танкерів.

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Ризики для поставок

Міністр заявив, що в разі подальшої ескалації на нафтовому ринку уряду Польщі та компанії Orlen доведеться інтенсивно працювати, аби можливі обмеження поставок не торкнулися країни. Він додав, що співпраця уряду й компанії вже дає позитивний ефект.

RMF24 також наводить інформацію Bloomberg, за якою Saudi Aramco має повністю виконати листопадові замовлення європейських нафтопереробних заводів. Агентство посилалося на джерела, обізнані з ситуацією: щонайменше три європейські НПЗ підтвердили, що отримають повні обсяги нафти від саудівської державної компанії. Це стало можливим після відновлення роботи трубопроводу Схід—Захід, який раніше був пошкоджений унаслідок атаки дрона.

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