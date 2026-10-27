Пошук сховища ядерних відходів у Німеччині звузили до менш ніж 5% — Der Spiegel

У Німеччині потенційні території для розміщення підземного сховища високоактивних радіоактивних відходів звузили до менш ніж 5% площі країни. Федеральна компанія з пошуку сховища BGE аналізує ділянки, придатні для ізоляції близько 27 тисяч кубометрів таких відходів.

Як повідомляє Der Spiegel, ще 2025 року в процедурі відбору розглядали приблизно чверть території Німеччини. У 2020 році BGE визначила 90 районів для подальшої перевірки, що охоплювали майже 54% площі держави.

П'ять земель вибули з пошуку

З поточного відбору виключили Рейнланд-Пфальц, Гессен, Берлін, Саксонію та Саар. Саар, за даними BGE, перестав розглядатися ще 2020 року, Рейнланд-Пфальц вибув у 2025-му, а Гессен, Берлін і Саксонію відсіяли цього року.

Потенційно придатні райони залишаються на півдні та сході Німеччини, а також на півночі й північному заході країни. BGE вважає, що їхні геологічні умови загалом можуть відповідати вимогам для сховища.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Критерії та подальші етапи

Під час відбору фахівці поступово посилюють вимоги до геологічної безпеки. Вони оцінюють наявні геологічні та геодані, зокрема здатність порід безпечно ізолювати відходи. Потенційно придатними породами вважають граніт, сіль і глину.

Для сховища не розглядають райони з пошкодженими або небезпечними надрами, зокрема території видобутку корисних копалин, зони вулканічної активності та ризику землетрусів. Також важливо не допустити виходу радіоактивних речовин на поверхню через водні шляхи й забезпечити відведення тепла від відходів. Сховище планують відокремити від поверхні шаром породи завтовшки щонайменше 300 метрів.

Нинішні результати не є остаточними: BGE має запропонувати конкретні регіони для наземного дослідження наприкінці 2027 року. Після наукової перевірки та оцінки Федеральним відомством з безпеки ядерних відходів BASE законодавці — Бундестаг і Бундесрат — визначать подальший перебіг процедури. Сховище планують знайти не пізніше 2050 року, а його безпека має бути розрахована на мільйон років.

Читай нас у