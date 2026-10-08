Поставки російської нафти до Індії впали до 310 тисяч барелів на добу — OilPrice

Середній обсяг поставок нафти з Російської Федерації — держави-агресора — до Індії за чотири тижні до 4 жовтня становив 310 тисяч барелів на добу. Це найнижчий розрахунковий показник із березня 2022 року, коли Індія почала нарощувати закупівлі дешевої російської сировини після вторгнення Росії в Україну.

Російська нафта втратила цінову перевагу

Як повідомляє OilPrice, індійські нафтопереробні підприємства скорочують закупівлі передусім через зміну економічної привабливості російської нафти, а не через загрозу американських мит. Вартість флагманської російської марки Urals, яку відвантажують із балтійських портів, зросла майже до рівня близькосхідних сортів.

За даними джерел Bloomberg, Urals пропонували з премією понад 10 доларів за барель до Dated Brent. Водночас посилилася конкуренція з боку Китаю за російські обсяги. Індійські переробники обирали поставки з регіону Перської затоки, доступність яких зростала останніми тижнями завдяки відновленню потоків через Ормузьку протоку.

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Тарифні ризики для Індії

OilPrice зазначає, що Індія, за наявною інформацією, не доручала нафтопереробним підприємствам скорочувати імпорт із Росії. Водночас вони стали обережнішими після того, як президент США Дональд Трамп підписав закон, що дозволяє потенційно запроваджувати торговельні мита до 100% щодо країн — великих імпортерів російської нафти й природного газу.

Аналітики вважають, що Індія навряд чи повністю замінить російську нафту, попри ризик таких мит на її товари у США. Нині скороченню закупівель сприяють співвідношення цін Urals і близькосхідних сортів, а також більша доступність нафти з Близького Сходу.

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