Потоки нафти протокою й обхідними маршрутами перевищили довоєнний рівень — Fortune

В Ірані та країнах Перської затоки постачання нафти через Ормузьку протоку й альтернативними маршрутами минулого тижня в середньому перевищили 24 млн барелів на добу. Це більше за довоєнний середній показник у 23,3 млн барелів на добу, зафіксований до початку війни США та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого, повідомляє Fortune з посиланням на дані компанії Kpler.

Танкери та обхідні маршрути

Рух суден через протоку все ще не повернувся до звичного рівня через ризик іранських атак на танкери. Водночас частина перевізників продовжує проходити цим маршрутом через високі виплати за такі рейси. Додаткові обсяги транспортують трубопроводами, які оминають протоку, а найбільші споживачі нафти також скоротили попит.

За даними Bloomberg, на які посилається видання, деякі сорти близькосхідної нафти в Азії продаються дешевше, ніж місяць тому. Ціни на Brent останніми днями зросли після повідомлень про підготовку США та Ізраїлю до нової атаки на Іран, однак залишаються нижчими за пікові значення, зафіксовані в розпал війни.

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Оцінки банку та розвиток інфраструктури

Аналітики JPMorgan вважають, що енергетичні ринки пристосовуються до тривалого конфлікту на Близькому Сході. Вони зазначили, що пропозиція нафти виявилася стійкою, а зниження попиту в Китаї стало одним із ключових чинників. За оцінкою банку, навіть за обмежених поставок протягом наступного року скорочення попиту може втримати ціну на рівні близько 90 доларів за барель, не допустивши зростання до 120–140 доларів.

Старший економіст Capital Economics Гамад Хуссейн очікує, що стійкість потоків нафти зростатиме завдяки розширенню трубопровідної та портової інфраструктури. Саудівська Аравія, за його оцінкою, планує переобладнати наявний газопровід для транспортування 1,2 млн барелів нафти на добу, що може посилити можливості країни постачати нафту на західне узбережжя протягом шести-восьми тижнів. Об'єднані Арабські Емірати наступного року мають завершити другий трубопровід до порту Фуджейра, що дасть змогу збільшити обсяги нафти, які оминають Ормузьку протоку.

Ризик нової ескалації

Іран заявив, що в разі нових атак США та Ізраїлю може завдати ударів не лише по енергетичній інфраструктурі, а й по дата-центрах та інтернет-кабелях у регіоні. Fortune зазначає, що такі удари, ймовірно, викликали б аналогічну відповідь по інфраструктурі Ірану та посилили б ризики для довгострокового видобутку й транспортування нафти. Представник США при ООН Майк Волц у коментарі Financial Times припустив, що Вашингтон і Тегеран можуть залишитися в стані протистояння ще рік без домовленості щодо ядерної програми Ірану або Ормузької протоки.

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