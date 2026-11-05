Пожежа зупинила видобуток на платформі Visund у Північному морі — OilPrice

Норвезька компанія Equinor зупинила видобуток на нафтогазовій платформі Visund у норвезькому секторі Північного моря після пожежі в приміщенні електрощитової. Вогонь спалахнув у середу незадовго до 11:00 за місцевим часом, повідомляє OilPrice.

Пожежу загасили, постраждалих немає

За словами речниці Equinor Еллен Марії Шельсбек, спершу працівники помітили дим, а згодом виявили полум’я в електрощитовій, де розташовані панелі керування та розподілу електроенергії на платформі. Пожежу вже ліквідували, ніхто не постраждав. Компанія поінформувала про інцидент органи влади.

Із 128 працівників, які перебували на Visund, від 70 до 80 людей перевели на сусідні об’єкти. У Equinor заявили, що для відновлення роботи знадобиться ремонт, тому терміни поновлення видобутку поки не визначені.

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Експортну потужність скоротили до нуля

Норвезький оператор газотранспортної системи Gassco з 12:53 середи скоротив доступну потужність Visund із 13,2 млн до 2,5 млн кубометрів газу на добу. На газову добу четверга потужність платформи вказана на рівні нуля, а тривалість обмежень залишається невизначеною.

Родовище Visund у районі Тампен, на північний схід від Gullfaks, працює з 1999 року та переважно видобуває газ. За даними Норвезького офшорного директорату, у 2025 році воно поставило на ринок 5,1 млрд кубометрів газу. Паливо транспортують трубопроводом Kvitebjørn до переробного комплексу Kollsnes, звідки воно надходить до Європи. Equinor володіє 53,2% проєкту, Petoro — 30%, ConocoPhillips — 9,1%, Repsol — 7,7%.

Gassco також повідомляв про інші позапланові перебої на норвезьких газових об’єктах Åsgard, Oseberg і Troll.

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