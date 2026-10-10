Працівники нафтогалузі Кенії погрожують страйком з 15 жовтня — Nation Kenya

У Кенії профспілка працівників нафтової галузі KPOWU заявила про намір розпочати страйк 15 жовтня, якщо державний оператор трубопроводів KPC не врегулює трудові спори. Як повідомляє Nation Kenya, профспілка попередила, що зупинка роботи може вплинути на транспортування, завантаження та розподіл нафтопродуктів.

Генеральний секретар KPOWU Джордж Окот заявив, що керівництво компанії ще має час для переговорів до завершення строку попередження про страйк 14 жовтня. За його словами, профспілка вважає дії менеджменту затягуванням розгляду претензій працівників.

Вимоги профспілки

Серед претензій KPOWU — невиплачені або затримані виплати за понаднормову роботу, чергування та харчування. Профспілка також заявляє про дискримінацію під час нарахування доплат за змінну роботу, невиплачені надбавки за тимчасове виконання обов’язків, неврегульовані вимоги щодо транспортної надбавки та практику залучення працівників на нестабільних умовах.

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Крім того, KPOWU звинувачує KPC у порушенні права працівників на представництво, тиску на профспілкових посадовців і невиконанні чинної колективної угоди. У профспілці наголосили, що для запобігання страйку потрібні конкретні дії, а не лише запевнення.

Позиція KPC

KPC підтвердила отримання повідомлення про страйк у заяві від 9 жовтня. Компанія зазначила, що продовжує переговори з профспілкою, зокрема за сприяння Федерації роботодавців Кенії, та розраховує врегулювати суперечку через встановлені механізми трудових відносин.

Компанія заявила про відданість виконанню колективної угоди та дотриманню трудового законодавства. KPC експлуатує мережу трубопроводів завдовжки близько 1342 кілометрів, якою нафтопродукти транспортують із Момбаси до внутрішніх терміналів у Найробі, Накуру, Елдореті та Кісуму, а також на регіональні ринки.

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