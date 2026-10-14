Прем’єр Естонії хоче вивести з експлуатації газопровід до Калінінграда — ERR News

Естонія підтримує в робочому стані газопровід у повіті Виру, який Російська Федерація — держава-агресор — може використовувати як резервний маршрут постачання газу до Калінінградської області. За даними ERR News, прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що хоче ініціювати виведення цієї інфраструктури з експлуатації.

Резервний маршрут через країни Балтії

За даними Eesti Ekspress, 22-кілометрова ділянка складається з двох труб діаметром по 70 сантиметрів. Вона пролягає з Росії через південно-східну частину Естонії до Латвії, а далі — через Литву. Ділянка належить естонському оператору систем передачі електроенергії та газу Elering.

Росія користується трубопроводом за чинною угодою як запасним маршрутом на випадок, якщо прямий газопровід через Литву або плавучий термінал у Калінінградській області не працюватимуть. Газ потрібен для роботи електростанцій у Калінінградській області, яка стала енергетичним островом після від’єднання країн Балтії від спільної з Росією електромережі.

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Можливе припинення транзиту

У липні 2023 року через Лухамаа пройшло пів терават-години російського природного газу — приблизно 15% річного споживання Естонії. Ще пів терават-години російського газу було транспортовано через Естонію восени 2024 року.

Міхал повідомив, що доручить міністру енергетики та довкілля Ерккі Келдо домовитися з Латвією, де розташований запірний клапан, аби це з’єднання більше не відкривали для транзиту. Якщо домовленості не буде, Естонія може запровадити національні санкції, щоб заборонити транзит.

Наразі газ цим маршрутом до Калінінградської області не надходить, однак Росія все ще може резервувати пропускну спроможність. Естонія заборонила імпорт російського газу восени 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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