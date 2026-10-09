Прем’єр Греції Міцотакіс назвав інтерконектор європейським — Cyprus Mail

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що проєкт Great Sea Interconnector уже не є лише грецько-кіпрською ініціативою, а є європейським проєктом. Кабель, якщо його добудують, має з’єднати енергомережі Кіпру, Греції та Ізраїлю, повідомляє Cyprus Mail.

Фінансування ЄС та участь Франції

В інтерв’ю телеканалу Skai Міцотакіс сказав, що проєкт від початку мав європейський характер, оскільки отримав понад 600 млн євро субсидій від Європейського Союзу.

За його словами, участь Франції та французької інвестиційної компанії Meridiam, яку він назвав мажоритарним акціонером проєкту, свідчить про політичний і економічний інтерес Франції до інтерконектора.

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Заява щодо позиції США

Грецький прем’єр також згадав коментарі державного секретаря США Марко Рубіо, зроблені напередодні. За словами Міцотакіса, Рубіо чітко заявив, що Сполучені Штати підтримують такі проєкти зі з’єднання енергосистем.

Міцотакіс вважає, що США підтримують проєкт через можливість його подальшого продовження до Ізраїлю, що, за його словами, становить особливий інтерес для Вашингтона.

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