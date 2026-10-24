Прем’єр-міністерка Такаїчі доручила переглянути паливні субсидії — The Japan Times

У Японії прем’єр-міністерка Санае Такаїчі доручила міністру промисловості Рьосею Акадзаві переглянути державні субсидії, спрямовані на стримування цін на бензин та інші види пального. Про це повідомляє The Japan Times.

Можливе згортання програми

Такаїчі заявила, що представники як правлячого блоку, так і опозиції закликали уряд розглянути поступовий перегляд програми або стратегію виходу з неї. Причиною є занепокоєння щодо фіскального навантаження.

«Ми гнучко розглянемо це питання, зокрема розмір субсидій та вихід із програми допомоги», — сказала прем’єр-міністерка.

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Ціни та залишок коштів

На тлі напруженої ситуації на Близькому Сході японський уряд надає субсидії оптовим постачальникам нафти, щоб утримувати середню роздрібну ціну звичайного бензину приблизно на рівні 170 єн за літр. Серед можливих варіантів перегляду влада розглядала підвищення цільової ціни.

Станом на кінець вересня у фонді для субсидування залишалося близько 560 млрд єн. Очікується, що ці кошти незабаром вичерпаються через зростання цін на нафту. Такаїчі також доручила урядовцям знайти необхідне фінансування для продовження програми.

Японія запровадила субсидії на бензин у 2022 році та припинила програму наприкінці минулого року. У березні цього року її відновили через збереження напруженості на Близькому Сході. Відтоді на субсидії було витрачено загалом близько 1,2 трлн єн.

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