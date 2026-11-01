Прем’єр Таїланду Анутін захистив план позик на 200 млрд батів — Bangkok Post

Прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул відкинув критику опозиції щодо урядової програми встановлення сонячних панелей на дахах домогосподарств. Він заявив, що рамка запозичень у 200 млрд батів не є необмеженим дозволом на витрачання коштів, оскільки гроші залучатимуть лише за участі домогосподарств у програмі, повідомляє Bangkok Post.

Підтримка для мільйона домогосподарств

Початковою ціллю програми є один мільйон домогосподарств, кожне з яких зможе претендувати на підтримку в розмірі 50 тис. батів. За словами Анутіна, ініціатива є частиною ширшої перебудови енергетичного сектору Таїланду, а не лише короткостроковим способом зменшити рахунки за електроенергію.

Прем’єр зазначив, що ширше використання внутрішніх відновлюваних джерел енергії, зокрема сонця, вітру, відходів і сільськогосподарської сировини, має знизити залежність країни від імпортного викопного палива та коливань світових цін на енергію. Домогосподарства, які вироблятимуть електрику для власних потреб, зможуть скоротити витрати на неї й продавати надлишки електроенергії органам влади, отримуючи додатковий дохід.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Кошти залучатимуть за потреби

Анутін наголосив, що рамка запозичень у 200 млрд батів не означає негайного отримання всієї суми. За його словами, якщо до програми долучаться всі мільйон домогосподарств, для її реалізації знадобиться 50 млрд батів.

Невикористаний обсяг коштів не потрібно буде позичати, а відсотки сплачуватимуть лише після фактичного залучення грошей. Прем’єр також звинуватив критиків з опозиції у браку інформації та досліджень, заявивши, що вони прагнуть лише атакувати й залякувати уряд.

Читай нас у