Прем’єр Вонг закликав виконувати контракти на газ — Channel NewsAsia

Прем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг заявив, що всі сторони, які уклали комерційні контракти на постачання газу, мають виконувати взяті зобов'язання. Заява пролунала після того, як Індонезія почала скорочувати експорт природного газу до Сінгапуру, повідомляє Channel NewsAsia.

Скорочення поставок

Індонезія почала зменшувати експорт газу до Сінгапуру в суботу. Індонезійський регулятор у сфері видобутку нафти й газу SKK Migas пояснив це рішення перенаправленням більшого обсягу ресурсу для внутрішніх потреб електроенергетики.

За даними Управління енергетичного ринку Сінгапуру, скорочення становить 31 млн стандартних кубічних футів газу на добу. Це менш ніж 2% загального щоденного попиту країни на газ.

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Позиція Сінгапуру

Вонг зазначив, що газовий імпортер Сінгапуру вживатиме необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів за укладеними контрактами. Близько 95% електроенергії в країні виробляють із природного газу, значні обсяги якого надходять трубопроводами з Індонезії.

За словами прем'єра, Сінгапур готувався до ризиків перебоїв постачання, інвестуючи в термінали для імпорту скрапленого природного газу з різних країн. Це дає державі альтернативні варіанти у разі проблем із трубопровідними поставками.

Оцінка ядерної енергетики

Вонг також заявив, що країна має розглядати чистіші джерела електроенергії, здатні забезпечувати надійне постачання цілодобово, зокрема ядерну енергетику. Із 2027 року Сінгапур розпочне оцінювання в межах огляду Міжнародного агентства з атомної енергії, щоб визначити спроможність країни ухвалити поінформоване рішення щодо використання ядерної енергетики.

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