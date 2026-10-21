Премія нафти Oman над Dubai впала до $4,22 за барель — OilPrice

Премія нафти Oman над сортом Dubai цього тижня впала до $4,22 за барель — найнижчого рівня від кінця липня. Зростання доступності фізичних партій нафти з Близького Сходу послабило цей індикатор регіонального ринку, повідомляє OilPrice. Дані General Index, які цитує Bloomberg, свідчать про зниження спреду.

Спред скоротився після вересневого піку

У середині вересня премія Oman над Dubai сягала $30 за барель, але згодом знизилася до трохи більш як $4. У березні різниця між котируваннями доходила до $65 за барель, коли Ормузька протока була фактично закрита, а нафтові вантажі не виходили з Близького Сходу.

Упродовж трьох тижнів у середині червня та на початку липня премія Oman переходила у дисконт на тлі спроб США та Ірану домовитися про угоду. У серпні, а особливо у вересні, спред знову зріс після відновлення бойових дій.

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Потоки нафти відновлюються за високої вартості перевезень

Останніми тижнями близькосхідні виробники прискорили перевезення нафти через Ормузьку протоку та перевалки між суднами в Оманській затоці. Це сприяло відновленню потоків, а деякі сервіси відстеження танкерів заявляють, що вони вже перевищують довоєнні рівні.

Водночас транспортування нафти з регіону залишається дорогим: фрахтові ставки, за даними видання, зросли до рекордних рівнів через дефіцит танкерів. Перевалки між суднами в Оманській затоці затримують супертанкери на тижні, обмежуючи доступність дуже великих нафтових танкерів для інших маршрутів, зокрема між узбережжям Мексиканської затоки США та Азією.

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