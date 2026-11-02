Президент Кіпру заявив про виконання кроків для досліджень GSI — Cyprus Mail

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що уряд виконав усі кроки у межах своєї компетенції для початку досліджень морського дна в межах проєкту електроенергетичного з’єднання Great Sea Interconnector (GSI). Про це повідомляє Cyprus Mail.

Дослідження для GSI

Під час розмови з журналістами Христодулідіса запитали про можливе видання NAVTEX для проведення досліджень. Президент відповів, що це питання варто якомога менше обговорювати публічно.

За його словами, щодо цього існує неформальне порозуміння з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом і президентом Франції Емманюелем Макроном. Водночас Христодулідіс наголосив, що кіпрська сторона виконала всі необхідні від неї дії.

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Він також заявив, що виплата 25 млн євро незалежному оператору системи передачі електроенергії Греції ADMIE в межах проєкту відбувається за планом. За словами президента, уряд виконує взяті на себе домовленості.

Заяви щодо газопроводу

Окремо Христодулідіс прокоментував реакцію турецько-кіпрської сторони на звернення Кіпру до Європейського Союзу щодо запланованого газопроводу між Туреччиною та окупованою північною частиною острова. Він заявив, що не бачить підстав для заперечень проти дій Кіпру, та назвав запропонований газопровід незаконним проєктом.

Президент Кіпру додав, що ЄС уже висловив свою позицію та вжив конкретних кроків стосовно Туреччини. Раніше так званий прем’єр-міністр турецько-кіпрської сторони Унал Устел заявив, що турецько-кіпрська сторона й Туреччина продовжуватимуть розвідувальну та енергетичну діяльність у Східному Середземномор’ї, посилаючись на свої «законні права».

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