Президент Тайваню Вільям Лай закликав депутатів Законодавчого юаню підтримати додатковий бюджет для субсидування державних Taiwan Power Co (Taipower) і CPC Corp, Taiwan. За його словами, ці компанії беруть на себе частину витрат, спричинених зростанням цін на енергоносії на тлі геополітичної напруженості.

Як повідомляє Taipei Times, проєкт додаткового бюджету вже подали до парламенту. Лай закликав представників правлячих та опозиційних сил спільно підтримати його, а також звернувся до медичної спільноти із проханням переконувати опозиційних законодавців голосувати за пропозицію.

Аргументи президента

Виступаючи на церемонії відкриття будівлі Медичної асоціації міста Гаосюн, Лай заявив, що обов’язком президента є не лише економічний розвиток і поліпшення тривалості життя, а й підтримання соціальної стабільності та контроль за цінами. Він зазначив, що зростання податкових надходжень дало уряду можливість запропонувати бюджетні субсидії для стримування інфляції.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Президент також сказав, що додаткові доходи бюджету можуть бути використані для покриття витрат на медичне страхування, якщо підвищення страхових внесків стане неминучим. На його думку, такий самий підхід слід застосовувати до цін на паливо та електроенергію.

Витрати державних компаній

Лай пов’язав підвищення світових цін із війною Російської Федерації — держави-агресора — проти України, війною США та Ірану і напруженістю на Близькому Сході. За його словами, в окремих країнах це призвело до дефіциту пального або різкого подорожчання енергоносіїв, тоді як на Тайвані ціни на паливо й електроенергію залишалися відносно стабільними.

Водночас президент заявив, що стримування цін створило значний фінансовий тягар для CPC Corp, Taiwan і Taipower. Він наголосив, що ухвалення додаткового бюджету має допомогти уникнути прискорення інфляції та зберегти соціальну стабільність.

Читай нас у