Президент Лай закликав оцінити повернення ядерної енергетики на Тайвані — Taipei Times

Президент Тайваню Вільям Лай заявив, що влада не має відкидати жодне джерело енергії або жертвувати екологічною стійкістю заради ідеології чи короткострокових вигод. В інтерв’ю інфлюенсеру Ю Тінхао він закликав провести професійну оцінку можливого повернення ядерної енергетики до енергетичного балансу Тайваню.

Умови для відновлення атомної генерації

Як повідомляє Taipei Times, Законодавчий юань ухвалив законопроєкти, що створюють правову основу для повернення атомної енергетики. Державна енергокомпанія Taiwan Power Co також готується до цього.

За словами Лая, уряд почне роботу з відновлення атомної генерації, якщо професійна оцінка покаже можливість розв’язати питання ядерної безпеки та поводження з ядерними відходами так, щоб це здобуло підтримку громадськості.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зміна позиції та розвиток ШІ

Заява президента означає зміну порівняно з тривалою позицією Демократичної прогресивної партії, яка виступала проти атомної енергетики. Коли Лай був прем’єр-міністром у 2017–2019 роках, він підтримував розширення газової генерації та відкидав продовження строку експлуатації атомних електростанцій.

Тайвань припинив використання ядерної енергії у травні минулого року. Водночас понад 80% електроенергетичного балансу забезпечувало викопне паливо, а розвиток інфраструктури для штучного інтелекту порушував питання щодо надійності електропостачання.

В окремій частині інтерв’ю Лай сказав, що уряд відповідально розвиватиме галузь штучного інтелекту. Базовий закон про штучний інтелект, який набув чинності в січні, передбачає дотримання автономії людини, приватності, інформаційної безпеки, справедливості, недискримінації, прозорості та підзвітності. Також влада планує надати 100 млрд нових тайванських доларів, або близько 3 млрд доларів США, протягом восьми років для допомоги мікро-, малим і середнім підприємствам у трансформації бізнесу.

Читай нас у