Президент Лі застеріг від пільг на атомну енергію для сталеварів — Korea Herald

У Південній Кореї президент Лі Чже Мьон виступив проти надання великим сталеливарним компаніям пільгового доступу до дешевої електроенергії атомних електростанцій. Він заявив, що перевагами ядерної генерації не повинні користуватися лише кілька великих корпорацій, тоді як ризики та соціальні витрати від роботи АЕС нестиме суспільство.

Як повідомляє Korea Herald, президент оприлюднив свою позицію в X, коментуючи інформацію про те, що Міністерство клімату, енергетики та довкілля фактично відхилило пропозиції щодо запровадження угод на закупівлю електроенергії атомної генерації для енергоємних виробництв. Лі застеріг, що після надання такого права одному виробнику сталі аналогічних умов можуть вимагати інші компанії та галузі.

Побоювання щодо тарифів

За даними документа, переданого міністерством депутату Пак Су Міну з опозиційної Партії народної влади, відомство виступило проти прямого продажу дешевої атомної електроенергії окремим компаніям. У міністерстві вважають, що це може перекласти витрати на інших споживачів і викликати питання справедливості.

Відомство також висловило побоювання, що спеціальний доступ до дешевої електроенергії збільшить витрати державної Korea Electric Power Corp. на закупівлю електрики. Це, своєю чергою, потенційно може призвести до вищих тарифів для домогосподарств та інших виробників.

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Декарбонізація сталеливарної галузі

Сталеливарні компанії домагаються стабільного й доступного постачання низьковуглецевої електроенергії для переходу на технології виробництва сталі з використанням водню замість вугілля. Такий перехід потребує значних обсягів електроенергії, зокрема для виробництва водню.

Питання набуло більшої актуальності після того, як механізм вуглецевого коригування імпорту ЄС у січні перейшов до остаточної фази. За інформацією видання, минулого місяця міністерство попередньо вирішило не впроваджувати такі угоди для сталеварів, зокрема через імовірність аналогічних вимог з боку інших енергоємних секторів, включно з виробниками напівпровідників.

Заява Лі пролунала через чотири дні після представлення урядової стратегії Korean Green Transformation, або K-GX. Вона визначає декарбонізацію сталеливарної та інших вуглецевоємних галузей одним із напрямів зеленої промислової трансформації; у флагманському проєкті зі створення екосистеми низьковуглецевого виробництва сталі бере участь POSCO Holdings.

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