Президент Мілей заявив про рекордний експорт Аргентини — Buenos Aires Times

В Аргентині, у місті Неукен, президент Хав’єр Мілей заявив, що країна переживає «підземну революцію» завдяки розвитку сланцевої формації Вака-Муерта. Під час відкриття виставки Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 він також повідомив про рекордний місячний обсяг експорту, який, за його словами, перевищив 10 млрд доларів США.

Як повідомляє Buenos Aires Times, Мілей пов’язав зростання показників енергетичного сектору зі змінами в економічних правилах, запровадженими його адміністрацією. За його словами, Аргентина наближається до видобутку 1 млн барелів нафти на добу.

Видобуток у Неукені

Президент наголосив, що видобуток у провінції Неукен перевищує 600 тис. барелів на добу. Він назвав енергетику одним із ключових чинників економічного розвитку та підвищення продуктивності, порівнявши енергію, яку виробляє нафта, із людською працею.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

На заході разом із Мілеєм були присутні керівниця апарату президента Каріна Мілей, глава кабінету Дієго Сантиллі та губернатор провінції Неукен Роландо Фігероа.

Критика обмежень

Мілей розкритикував цінове регулювання, експортні обмеження та валютний контроль, які, на його думку, стримували інвестиції в галузь. Він також згадав так звану внутрішню ціну на нафту та субсидування енергетичних тарифів, які, за його оцінкою, викривляли економічні сигнали.

За оцінкою президента, протягом десятиліття Вака-Муерта працювала лише на половину своєї потужності через стримування цін, валютні обмеження та побоювання інвесторів. Після зміни правил, заявив він, Аргентина почала нарощувати експорт.

Читай нас у