Президент Тимору-Лешті Жозе Рамуш-Орта заявив, що перші угоди для реалізації багаторічного газового проєкту Greater Sunrise планують підписати на початку наступного року. За його словами, прем’єр-міністр Шанана Гужмау очікує завершення оформлення трьох основних документів упродовж найближчих місяців.

Як повідомляє ABC News, документи мають визначити регуляторні та фіскальні умови для розвідки й розробки ресурсів Greater Sunrise за участю Австралії, Тимору-Лешті та Woodside Energy. Уряд Тимору-Лешті раніше повідомляв, що сторони досягли в Канберрі технічної домовленості щодо Кодексу видобутку нафти, контракту про розподіл продукції та фіскального режиму.

Плани щодо переробки газу

Уряд Тимору-Лешті прагне прокласти трубопровід від родовищ Greater Sunrise до південного узбережжя країни. Там влада розраховує збудувати багатомільярдний завод зі скраплення природного газу та газовий об’єкт для внутрішніх потреб. У країні вважають, що проєкт створить робочі місця та активізує економіку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Водночас у галузі зберігається скептицизм щодо комерційної життєздатності цього плану. Аналітики, представники влади та промисловості застерігають, що підписання регуляторних документів ще не гарантує комерційної угоди між Тимором-Лешті та Woodside щодо остаточного плану розробки.

Терміни запуску та фінансовий тиск

Woodside володіє третиною проєкту Greater Sunrise. Компанія та уряд Тимору-Лешті раніше припускали, що першу партію СПГ можуть виробити у 2032–2035 роках за умови вибору концепції та ухвалення інвестиційних рішень. Минулого місяця міністр нафти Тимору-Лешті назвав пізніший орієнтир — 2034–2035 роки — та заявив про сподівання на остаточне інвестиційне рішення до 2029 року.

Питання має особливе значення для Тимору-Лешті, який залежить від коштів свого Нафтового фонду. Газове родовище Bayu-Undan, яке протягом двох десятиліть забезпечувало надходження до фонду, остаточно припинило видобуток торік. За даними МВФ, фонд із активами близько 26 млрд доларів може бути вичерпаний до 2038 року, якщо країна й надалі фінансуватиме бюджетний дефіцит без нових надходжень.

Читай нас у