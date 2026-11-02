Президент Трамп заявив про зниження цін на нафту перед виборами у США — The Hill

У США президент Дональд Трамп під час передвиборчого звернення в понеділок заявив про зниження цін на нафту напередодні проміжних виборів. Як повідомляє The Hill, він пов’язав подальше можливе здешевлення нафти із ситуацією навколо Ірану.

Рух котирувань

У другій половині дня ціна міжнародного еталонного сорту Brent становила 104 долари за барель, знизившись зі 112 доларів раніше того ж дня. Американський еталонний сорт WTI торгувався приблизно по 96 доларів за барель — проти майже 103 доларів раніше.

Трамп заявив, що нафта за день подешевшала на 10 доларів, а також назвав це найбільшим падінням цін в історії. Водночас видання зазначає, що в новітній історії були значно масштабніші зниження: під час пандемії COVID-19 ціна нафти одного дня короткочасно опускалася приблизно до мінус 38 доларів за барель.

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Іранський чинник і ціни на пальне

Зниження котирувань відбулося на тлі певних позитивних сигналів щодо переговорів з Іраном. Тегеран заявив, що може відкрити Ормузьку протоку за виконання Сполученими Штатами певних умов. Водночас неясно, чи погодиться Вашингтон на такі умови; там також говорили про можливість нових ударів по Ірану після виборів.

Війна періодично призводила до закриття Ормузької протоки, важливого маршруту транспортування нафти, а також до подорожчання перевезень навіть у періоди, коли суднам дозволяли прохід. Пошкодження нафтової інфраструктури в цьому конфлікті та війна Росії проти України посилювали тиск на ціни в бік зростання. Якщо падіння котирувань збережеться, це може згодом позначитися на вартості бензину та дизеля, хоча такі зміни зазвичай доходять до роздрібного ринку не одразу.

За даними AAA, середня ціна бензину в США в понеділок становила близько 4,17 долара за галон — на 1,13 долара більше, ніж роком раніше. Невдоволення виборців вартістю пального, за оцінкою The Hill, може стати одним із важливих чинників виборів.

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