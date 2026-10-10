Президентка Мексики не санкціонувала пілотний фрекінг, заявила Барсена — Anadolu Agency

Міністерка довкілля Мексики Алісія Барсена 6 жовтня заявила, що президентка Клаудія Шейнбаум не санкціонувала пілотні випробування гідророзриву пласта, або фрекінгу. Йдеться лише про дослідження, які мають підтвердити наявність глибинної солоної води, повідомляє Anadolu Agency.

Уряд Мексики розглядає можливість видобутку нетрадиційного газу в окремих районах, щоб наростити внутрішнє виробництво та зменшити залежність від імпорту енергоносіїв зі США. Мексика імпортує 75% природного газу, який споживає. За словами Шейнбаум, влада відкрито обговорює використання нетрадиційного газу там, де будуть гарантовані соціальна справедливість і мінімальний вплив на довкілля.

Умови для досліджень

Експертна комісія, скликана у квітні, рекомендувала повністю заборонити фрекінг у басейні Тампіко-Місантла на узбережжі Мексиканської затоки через біорізноманіття та щільність населення. Водночас вона допустила подальше вивчення басейнів Сабінас-Бурро-Пікачос і Бургос на півночі країни, але за умови підтвердження наявності глибинної солоної води, щоб не зачепити прісноводні ресурси.

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Національний центр контролю природного газу Cenagas повідомив, що в разі припинення поставок зі США запасів газу в країні вистачить приблизно на три дні. Міністерство енергетики планує збільшити добовий видобуток сухого природного газу майже до 5 млрд кубічних футів. Нині Мексика споживає близько 9 млрд кубічних футів газу на добу, а державна компанія Pemex забезпечує 2,3 млрд кубічних футів.

Спротив у громадах

Після заяви Шейнбаум у серпні активісти провели протест біля урядового палацу в штаті Нуево-Леон. Представники об’єднання Noreste sin Fracking виступають проти можливого освоєння північних басейнів, вважаючи, що фрекінг загрожує запасам води та екосистемам.

У місті Бустаманте, розташованому в басейні Сабінас, міністерка довкілля штату Нуево-Леон та екологічна організація Pronatura поінформували жителів про пропозицію надати частині території статус природоохоронної зони. Мер Маріо Ресендес заявив, що можливий видобуток сланцевого газу може зашкодити місту, яке залежить від туризму та сільського господарства. Біолог Pronatura Антоніо Ернандес також попередив про ризики для водопостачання посушливого регіону та можливий зв’язок фрекінгу з індукованою сейсмічністю.

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